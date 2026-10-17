W Arabii Saudyjskiej Iran, według „The Wall Street Journal”, przekazuje jemeńskiemu ruchowi Huti dane wywiadowcze służące do wyznaczania celów ataków dronami i rakietami. Poinformował o tym „Jerusalem Post”, powołując się na WSJ.

Współpraca wywiadowcza

Były izraelski urzędnik Danny Citrinowicz, który wcześniej kierował kierunkiem irańskim w izraelskim wywiadzie wojskowym, powiedział WSJ, że więź między Iranem a Huti w sferze danych wywiadowczych jest bardzo silna na poziomie operacyjnym.

Według niego Teheran jest zainteresowany sukcesami Huti, ponieważ ich uderzenia szkodzą Arabii Saudyjskiej i przyczyniają się do wzrostu cen ropy. Citrinowicz określił relacje stron jako współpracę strategiczną, a nie relację między patronem a zależnym od niego klientem.

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Ataki na Arabię Saudyjską

Materiał ukazał się w kontekście nasilenia ataków Huti na Arabię Saudyjską. Według „Jerusalem Post” w czwartek ruch uderzył w kompleks pałacu prezydenckiego, w wyniku czego zginęło pięć osób. W osobnym ataku na Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chalida w Rijadzie zginęło 17 osób, a ponad 300 zostało rannych.

Nowojorski ośrodek analityczny Soufan Center oświadczył WSJ, że takie uderzenia pomagają Iranowi demonstrować siłę. Jednocześnie rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Esmaeil Baghaei we wrześniu zaprzeczał udziałowi Teheranu w działaniach Huti, nazywając ich niezależnymi uczestnikami, którzy podejmują decyzje zgodnie z własnymi interesami.

Ekspert ds. Jemenu i pracownik waszyngtońskiego instytutu analitycznego New America Adam Baron powiedział WSJ, że wsparcie, które Huti otrzymali od Iranu i innych uczestników „osi”, przyczyniło się do ich szybkich zdobyczy wojskowych w ostatnich miesiącach.

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