由于高中生掀起抗议浪潮，法国多达500所高中原定于2026年10月5日星期一全面或部分暂停上课。教育部长爱德华·热弗雷表示，在定于10月6日举行的大规模示威前夕，由于安全条件不足，课程将被取消。

抗议原因

法国高中学生表示，教师频繁缺勤、上学时间过长以及校舍年久失修，妨碍了他们的学习。热弗雷称，自抗议运动开始以来，已有24所学校被纵火或遭到破坏。

据《印度教徒报》报道，巴黎周边的法兰西岛大区原计划于10月5日关闭468所教育机构中的三分之一以上。该运动于9月17日在巴黎的一所学校开始，随后蔓延至全国。

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冲突与当局反应

在一些地点，抗议伴随着青少年与安全部队之间的冲突，后者对参与者使用了催泪瓦斯和警棍。热弗雷声称，包括来自极左翼圈子的活动人士在内的人员已渗透进该运动，并诉诸极端暴力。据他称，78名教育领域工作人员受伤。

自抗议开始以来，已有超过5000人被拘留，其中85%为未成年人。国际特赦组织法国分会称，警方在示威期间的行动不成比例，并呼吁当局确保学生能够表达诉求，而不会面临使用武力或任意拘留的风险。

总理塞巴斯蒂安·勒科尔尼呼吁地方当局优先填补因工作人员长期缺勤造成的人员缺口，以及空缺职位。他安排于10月6日与各地区负责人会面，讨论翻新校舍问题。

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