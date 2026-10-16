Do 500 liceów we Francji miało całkowicie lub częściowo zawiesić zajęcia w poniedziałek, 5 października 2026 roku, w związku z falą protestów uczniów starszych klas. Minister edukacji Édouard Geffray oświadczył, że lekcje są odwoływane z powodu niewystarczających warunków bezpieczeństwa przed zaplanowanymi na 6 października masowymi demonstracjami.

Przyczyny protestów

Uczniowie francuskich liceów twierdzą, że w nauce przeszkadzają im częste nieobecności nauczycieli, zbyt długi dzień szkolny oraz zaniedbany stan budynków szkolnych. Według Geffraya od początku ruchu protestacyjnego 24 szkoły zostały spalone lub zdemolowane.

Jak podaje The Hindu, w regionie Île-de-France wokół Paryża 5 października planowano zamknąć ponad jedną trzecią z 468 placówek edukacyjnych. Ruch rozpoczął się 17 września w jednej z paryskich szkół, a następnie rozprzestrzenił się na cały kraj.

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Starcia i reakcja władz

W niektórych miejscach protestom towarzyszyły starcia między nastolatkami a siłami bezpieczeństwa, które używały wobec uczestników gazu łzawiącego i pałek. Geffray twierdził, że do ruchu przeniknęli aktywiści, w tym ze środowisk ultralewicowych, którzy uciekli się do skrajnej przemocy. Według niego poszkodowanych zostało 78 pracowników oświaty.

Od początku protestów zatrzymano ponad 5 tysięcy osób, z czego 85% stanowiły osoby niepełnoletnie. Amnesty International France określiła działania policji podczas demonstracji jako nieproporcjonalne i wezwała władze do zapewnienia uczniom możliwości wyrażania swoich żądań bez ryzyka użycia siły lub arbitralnego zatrzymania.

Premier Sébastien Lecornu wezwał lokalne władze, by w pierwszej kolejności uzupełniły braki kadrowe spowodowane długotrwałymi nieobecnościami pracowników, a także obsadziły wakaty. Na 6 października wyznaczył spotkanie z władzami regionów, aby omówić modernizację budynków szkolnych.

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