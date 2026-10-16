До 500 лицеев во Франции должны были полностью или частично приостановить занятия в понедельник, 5 октября 2026 года, из-за волны протестов старшеклассников. Министр образования Эдуар Жеффре заявил, что уроки отменяют из-за ненадлежащих условий безопасности накануне масштабных демонстраций, запланированных на 6 октября.

Причины протестов

Учащиеся французских лицеев заявляют, что их обучению мешают частые отсутствия учителей, слишком продолжительный учебный день и запущенное состояние школьных зданий. По словам Жеффре, с начала протестного движения 24 школы были сожжены или разгромлены.

Как сообщает The Hindu, в регионе Иль-де-Франс вокруг Парижа 5 октября планировали закрыть более трети из 468 учебных заведений. Движение началось 17 сентября в одной из парижских школ, а затем распространилось на всю страну.

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Столкновения и реакция властей

В отдельных местах протесты сопровождались столкновениями между подростками и силовиками, которые применяли против участников слезоточивый газ и дубинки. Жеффре утверждал, что в движение проникли активисты, в том числе из ультралевых кругов, прибегшие к крайнему насилию. По его словам, пострадали 78 работников сферы образования.

С начала протестов были задержаны более 5 тысяч человек, 85% из них — несовершеннолетние. Amnesty International France назвала действия полиции во время демонстраций непропорциональными и призвала власти обеспечить учащимся возможность выражать свои требования без риска применения силы или произвольного задержания.

Премьер-министр Себастьен Лекорню призвал местные власти прежде всего заполнить кадровые пробелы, вызванные длительными отсутствиями работников, а также вакантные должности. На 6 октября он назначил встречу с руководителями регионов для обсуждения обновления школьных зданий.

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