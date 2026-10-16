在巴基斯坦白沙瓦，私立Al-Khair School System学校屋顶坍塌，造成至少35名儿童和两名女教师死亡。悲剧发生在迪尔殖民地地区的晨间课程期间：顶层的屋顶坍塌至下方教室，导致建筑的两层楼毁坏。

据《快报论坛报》报道，超过50人受伤。救援人员将40多名学生和教师送往Lady Reading Hospital。截至最新消息发布时，3名儿童因头部受伤仍处于危急状态，而大多数伤者在接受救治后已出院。

遇难者中有6岁至13岁的儿童

警方表示，坍塌发生时，约有110名学生在三间教室内。遇难儿童年龄在6岁至13岁之间；其中有12名女孩。其余遇难儿童为男孩。

坍塌于当地时间8时48分发生，救援行动持续了4至5小时。Rescue 1122部门、救护车及应急处置车辆在现场开展工作。

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学校所有者被拘留

白沙瓦警察局长米安·赛义德表示，这栋建筑结构薄弱，屋顶因额外的构筑物而超载。学校所有者汗·穆罕默德被拘留，调查已经启动。

Rescue 1122和地区行政部门的初步报告指出，学校管理层可能存在严重疏忽。根据该文件，顶层屋顶的状况在降雨后恶化，学生曾就其状况警告学校所有者。报告称，屋顶没有得到适当维修，而是被临时加固，随后学生被送回课堂。

开伯尔-普什图省省长费萨尔·卡里姆·昆迪宣布，向每名遇难者的家属支付100万卢比赔偿金，并向每名伤者支付20万卢比。他表示，调查必须在4天内完成，并查明学校所有者及涉事国家机构的责任。

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