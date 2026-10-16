墨西哥下加利福尼亚州与“雷切尔”飓风相关的死亡人数已升至8人。至少4人被视为失踪，军方正在开展搜救行动，Mexico News Daily报道。

墨西哥总统克劳迪娅·辛鲍姆周四启动了国防部DN-III民防计划和海军Plan Marina计划。她还指示内政部与下加利福尼亚州州长保持密切联系，以提供必要援助，其中也考虑到“西蒙”预计将于周六接近该半岛。

新飓风“特鲁迪”

与此同时，“特鲁迪”在太平洋上增强为飓风。当时，它位于阿卡普尔科西南约480公里处，以及科利马州曼萨尼约以南偏东约720公里处。最大持续风速达到120公里/小时，阵风达到150公里/小时。

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据美国国家飓风中心称，“特鲁迪”正在迅速增强，并以约15公里/小时的速度向西北移动。预计它将于周四给瓦哈卡州和格雷罗州带来强降雨。预报模型显示，本周末“特鲁迪”可能在墨西哥西南部和中西部海岸附近发展为强飓风。周末期间，科利马州和哈利斯科州的降雨量可能达到101至203毫米。

“西蒙”位于哈利斯科州近海

“西蒙”飓风在哈利斯科州卡沃科连特斯角西南偏西数百公里处几乎停滞不动。其持续风速估计为120公里/小时，阵风最高达150公里/小时。预报显示，“西蒙”将维持一级飓风强度至周五。

本周早些时候，气旋的内部区域经过哈利斯科州海岸附近，持续风速达到约210公里/小时。美国国家飓风中心指出，马德雷山脉的山地地形削弱了“西蒙”，并缩小了其风场范围。尽管从四级减弱至一级，这场飓风仍在沿海地区引发强降雨和内涝，其中包括港口城市曼萨尼约。

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