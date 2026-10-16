В мексиканском штате Нижняя Калифорния число погибших, связанных с ураганом Рейчел, возросло до восьми. По меньшей мере четыре человека считаются пропавшими без вести, а военные проводят поисково-спасательные операции, сообщает Mexico News Daily.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в четверг активировала план гражданской защиты DN-III Министерства обороны и морской план Plan Marina. Она также поручила Министерству внутренних дел поддерживать тесную связь с губернатором Нижней Калифорнии для предоставления необходимой помощи, в том числе из-за ожидаемого приближения Саймона к полуострову в субботу.

Новый ураган Труди

Тем временем в Тихом океане Труди усилился до урагана. В тот момент он находился примерно в 480 километрах к юго-западу от Акапулько и в 720 километрах к юго-юго-востоку от Мансанильо в штате Колима. Максимальная устойчивая скорость ветра достигала 120 км/ч, а порывы — 150 км/ч.

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По данным Национального центра США по наблюдению за ураганами, Труди быстро усиливается и движется на северо-запад со скоростью около 15 км/ч. Ожидается, что в четверг он принесет сильные дожди в штаты Оахака и Герреро. Прогнозные модели предполагают, что в эти выходные Труди может стать мощным ураганом вблизи юго-западного и западно-центрального побережья Мексики. В Колиме и Халиско за выходные может выпасть от 101 до 203 миллиметров осадков.

Саймон у побережья Халиско

Ураган Саймон оставался почти неподвижным в нескольких сотнях километров к западу-юго-западу от мыса Кабо-Корриентес в штате Халиско. Его устойчивая скорость ветра оценивалась в 120 км/ч, а порывы — до 150 км/ч. Согласно прогнозу, Саймон должен был оставаться ураганом первой категории до пятницы.

Ранее на этой неделе внутренняя часть циклона проходила вблизи побережья Халиско, а устойчивая скорость ветра достигала около 210 км/ч. Национальный центр США по наблюдению за ураганами отметил, что горный рельеф Сьерра-Мадре ослабил Саймона и уменьшил площадь его ветрового поля. Несмотря на ослабление с четвертой до первой категории, ураган вызвал сильные дожди и подтопления на побережье, в том числе в портовом Мансанильо.

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