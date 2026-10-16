W meksykańskim stanie Kalifornia Dolna liczba ofiar śmiertelnych wiązanych z huraganem Rachel wzrosła do ośmiu. Co najmniej cztery osoby są uznawane za zaginione, a wojsko prowadzi operacje poszukiwawczo-ratunkowe, informuje Mexico News Daily.

Prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum w czwartek uruchomiła plan ochrony cywilnej DN-III Ministerstwa Obrony oraz morski plan Plan Marina. Poleciła również Ministerstwu Spraw Wewnętrznych utrzymywać ścisły kontakt z gubernatorem Kalifornii Dolnej w celu zapewnienia niezbędnej pomocy, również ze względu na oczekiwane zbliżenie się Simona do półwyspu w sobotę.

Nowy huragan Trudy

Tymczasem na Oceanie Spokojnym Trudy nasilił się do poziomu huraganu. W tym czasie znajdował się około 480 kilometrów na południowy zachód od Acapulco i 720 kilometrów na południowy-południowy wschód od Manzanillo w stanie Colima. Maksymalna utrzymująca się prędkość wiatru osiągała 120 km/h, a porywy — 150 km/h.

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Według amerykańskiego Narodowego Centrum Huraganów Trudy szybko się nasila i przemieszcza się na północny zachód z prędkością około 15 km/h. Oczekuje się, że w czwartek przyniesie intensywne opady deszczu do stanów Oaxaca i Guerrero. Modele prognostyczne przewidują, że w ten weekend Trudy może stać się silnym huraganem w pobliżu południowo-zachodniego i zachodnio-środkowego wybrzeża Meksyku. W Colimie i Jalisco w ciągu weekendu może spaść od 101 do 203 milimetrów opadów.

Simon u wybrzeży Jalisco

Huragan Simon pozostawał niemal nieruchomy kilkaset kilometrów na zachód-południowy zachód od przylądka Cabo Corrientes w stanie Jalisco. Jego utrzymująca się prędkość wiatru była szacowana na 120 km/h, a porywy — do 150 km/h. Według prognozy Simon miał pozostać huraganem pierwszej kategorii do piątku.

Wcześniej w tym tygodniu wewnętrzna część cyklonu przeszła w pobliżu wybrzeża Jalisco, a utrzymująca się prędkość wiatru osiągała około 210 km/h. Amerykańskie Narodowe Centrum Huraganów zaznaczyło, że górzyste ukształtowanie terenu Sierra Madre osłabiło Simona i zmniejszyło zasięg jego pola wiatru. Mimo osłabienia z czwartej do pierwszej kategorii huragan spowodował intensywne opady i podtopienia na wybrzeżu, w tym w portowym Manzanillo.

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