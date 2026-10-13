巴基斯坦正义运动党（Pakistan Tehreek-e-Insaf，PTI）主席戈哈尔·阿里·汗表示，他将亲自在白沙瓦高等法院挑战开伯尔-普赫图赫瓦省的紧急措施和总督管治。他还称，PTI将继续举行游行和抗议活动，《论坛快报》报道。

在伊斯兰堡议会外举行的新闻发布会上，戈哈尔称10月11日是巴基斯坦民主历史上的“黑暗一天”。他说，党将在周二的议会党团会议上决定如何应对省议会的决定。这名政治人物要求撤销已实施的措施，并表示PTI将动用一切可用的法律机制。

向法院提起诉讼

针对紧急措施和总督管治的另一份请愿书已提交至白沙瓦高等法院。请愿人、律师萨尔曼将总统阿西夫·阿里·扎尔达里、总理夏巴兹·谢里夫以及开伯尔-普赫图赫瓦省省长费萨尔·卡里姆·昆迪列为被申请人。

请愿书称，这些决定违宪、违法且出于恶意，并侵犯了基本权利、省级自治权和民主授权。请愿人请求法院宣布这些决定无效，并在案件最终审理前暂停执行有关总督管治的命令。

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反对派的反应

国民议会反对派领袖马哈茂德·汗·阿查克扎伊表示，反对党将在巴基斯坦各地举行和平抗议，同时仍愿意与当局进行谈判。他还声称，俾路支省的安全局势比当局用以证明在开伯尔-普赫图赫瓦省实施紧急措施合理性的情况更糟。

参议院反对派领袖阿拉马·拉贾·纳西尔·阿巴斯也拒绝了联邦当局的决定。他呼吁在反恐斗争中团结一致，并质疑为何专门在开伯尔-普赫图赫瓦省实施紧急措施。

在当局与反对派谈判破裂以及PTI游行持续进行的背景下，总统阿西夫·阿里·扎尔达里批准了总理夏巴兹·谢里夫关于在该省实施紧急措施的建议。公告指出，省政府未采取足够措施打击恐怖主义，省长则报告称宪法秩序遭到破坏。措施实施后，省政府首脑、部长、顾问、特别助理和总检察长均失去职务，联邦政府则批准动用军队保护公民、财产和国家设施。

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