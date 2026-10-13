Председатель пакистанской партии Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) Гохар Али Хан заявил, что лично оспорит в Высоком суде Пешавара чрезвычайные меры и губернаторское правление в провинции Хайбер-Пахтунхва. Он также сообщил, что PTI продолжит свой марш и протесты, сообщает The Express Tribune.

Во время пресс-конференции у парламента в Исламабаде Гохар назвал 11 октября «черным днем» в истории демократии Пакистана. По его словам, на заседании парламентской фракции во вторник партия определит, как противодействовать решениям в провинциальной ассамблее. Политик потребовал отменить введенные меры и заявил, что PTI будет использовать все доступные правовые механизмы.

Иск в суд

Отдельная петиция против чрезвычайных мер и губернаторского правления уже подана в Высокий суд Пешавара. Истец, адвокат Салман, указал в качестве ответчиков президента Асифа Али Зардари, премьер-министра Шехбаза Шарифа и губернатора Хайбер-Пахтунхвы Фейсала Карима Кунди.

В заявлении утверждается, что решения являются неконституционными, незаконными и принятыми недобросовестно, а также нарушают основные права, автономию провинции и демократический мандат. Истец попросил суд признать эти решения недействительными и приостановить действие распоряжения о губернаторском правлении до окончательного рассмотрения дела.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Реакция оппозиции

Лидер оппозиции в Национальной ассамблее Махмуд Хан Ачакзай заявил, что оппозиционные партии будут проводить мирные протесты по всему Пакистану, оставаясь при этом открытыми к переговорам с властями. Он также утверждал, что ситуация с безопасностью в Белуджистане хуже обстоятельств, которыми власти обосновали введение чрезвычайных мер в Хайбер-Пахтунхве.

Лидер оппозиции в Сенате Аллама Раджа Насир Аббас также отверг решение федеральных властей. Он призвал объединиться в борьбе с терроризмом и поставил под сомнение основания для введения чрезвычайных мер именно в Хайбер-Пахтунхве.

На фоне срыва переговоров между властями и оппозицией, а также продолжения марша PTI, президент Асиф Али Зардари одобрил рекомендацию премьер-министра Шехбаза Шарифа о введении чрезвычайных мер в провинции. В прокламации указано, что провинциальное правительство не приняло достаточных мер для противодействия терроризму, а губернатор сообщил о нарушении конституционного порядка. После введения мер глава провинциального правительства, министры, советники, специальные помощники и генеральный адвокат утратили свои должности, а федеральное правительство разрешило привлечь армию для защиты граждан, имущества и государственных объектов.

Читай нас в