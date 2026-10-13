Przewodniczący pakistańskiej partii Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) Gohar Ali Khan oświadczył, że osobiście zaskarży środki nadzwyczajne i rządy gubernatorskie w prowincji Chajber-Pachtunchwa przed Sądem Najwyższym w Peszawarze. Poinformował również, że PTI będzie kontynuować swój marsz i protesty, podaje The Express Tribune.

Podczas konferencji prasowej przed parlamentem w Islamabadzie Gohar nazwał 11 października „czarnym dniem” w historii demokracji Pakistanu. Według niego na posiedzeniu frakcji parlamentarnej we wtorek partia określi, jak przeciwstawić się decyzjom w zgromadzeniu prowincjonalnym. Polityk zażądał uchylenia wprowadzonych środków i oświadczył, że PTI wykorzysta wszystkie dostępne mechanizmy prawne.

Pozew do sądu

Do Sądu Najwyższego w Peszawarze złożono już osobną petycję przeciwko środkom nadzwyczajnym i rządom gubernatorskim. Skarżący, prawnik Salman, wskazał jako pozwanych prezydenta Asifa Alego Zardariego, premiera Shehbaza Sharifa oraz gubernatora Chajber-Pachtunchwy Faisala Karima Kundiego.

W petycji stwierdzono, że decyzje są niekonstytucyjne, bezprawne i podjęte w złej wierze, a także naruszają prawa podstawowe, autonomię prowincji i demokratyczny mandat. Skarżący zwrócił się do sądu o uznanie tych decyzji za nieważne i zawieszenie rozporządzenia o rządach gubernatorskich do czasu ostatecznego rozpatrzenia sprawy.

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Reakcja opozycji

Lider opozycji w Zgromadzeniu Narodowym Mahmood Khan Achakzai oświadczył, że partie opozycyjne będą prowadzić pokojowe protesty w całym Pakistanie, pozostając jednocześnie otwarte na negocjacje z władzami. Twierdził również, że sytuacja bezpieczeństwa w Beludżystanie jest gorsza niż okoliczności, którymi władze uzasadniały wprowadzenie środków nadzwyczajnych w Chajber-Pachtunchwie.

Lider opozycji w Senacie Allama Raja Nasir Abbas także odrzucił decyzję władz federalnych. Wezwał do zjednoczenia się w walce z terroryzmem i zakwestionował podstawy wprowadzenia środków nadzwyczajnych właśnie w Chajber-Pachtunchwie.

Wobec zerwania negocjacji między władzami a opozycją, a także kontynuowania marszu PTI, prezydent Asif Ali Zardari zatwierdził rekomendację premiera Shehbaza Sharifa dotyczącą wprowadzenia środków nadzwyczajnych w prowincji. W proklamacji wskazano, że rząd prowincji nie podjął wystarczających działań w celu przeciwdziałania terroryzmowi, a gubernator poinformował o naruszeniu porządku konstytucyjnego. Po wprowadzeniu tych środków szef rządu prowincji, ministrowie, doradcy, specjalni pomocnicy i prokurator generalny utracili stanowiska, a rząd federalny zezwolił na użycie armii do ochrony obywateli, mienia i obiektów państwowych.

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