Opozycyjna Rada Przyszłości Somalii oświadczyła, że rozmieszczenie sił w pobliżu domu byłego prezydenta Sharifa Sheikha Ahmeda w Mogadiszu w Somalii może doprowadzić do starć. Sojusz, w którego skład wchodzą Puntland, Jubaland i mogadiszuńskie Forum Ocalenia, obarczył prezydenta Hassana Sheikha Mohamuda odpowiedzialnością za możliwe konsekwencje, informuje The Rio Times.

Oświadczenie sojuszu opozycyjnego

Oświadczenie Rady Przyszłości Somalii opublikowały 12 października Puntland Post i Horseed Media. Stwierdzono w nim, że siły zostały rozmieszczone w pobliżu rezydencji Ahmeda, który stał na czele Somalii w latach 2009–2012. Opozycja wyraziła również zaniepokojenie doniesieniami o możliwych działaniach przeciwko rezydencjom innych polityków opozycji i wezwała władze federalne do zaprzestania tego, co nazwała prowokacjami.

Spór toczy się na tle rozbieżności dotyczących przyszłych wyborów. Siły opozycyjne domagają się procesu wyborczego uzgodnionego przez wszystkie strony, podczas gdy rząd promuje bezpośrednie głosowanie za pośrednictwem partii politycznych. Były premier Hassan Ali Khaire oświadczył, że ruchy wojsk w pobliżu domów byłych przywódców są nieodpowiedzialne i mogą zwiększyć niestabilność w stolicy.

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Wzajemne oskarżenia

Wcześniej Somalijska Narodowa Agencja Wywiadu i Bezpieczeństwa oświadczyła, że uzbrojone formacje, które wiąże z Ahmedem, zaatakowały siły agencji w dzielnicy Wadajir. Agencja twierdziła również, że osoby te wchodziły do domów w dzielnicy Tininley z bronią strzelecką, karabinami maszynowymi i granatnikami.

Biuro Ahmeda odrzuciło te twierdzenia tego samego dnia. Oświadczyło, że wojska rządowe rozmieściły się w pobliżu jego rezydencji, a część pracowników miała zostać uprowadzona; ponadto, według biura byłego prezydenta, posterunki ograniczyły dostawy wody i żywności. Minister obrony Ahmed Moallim Fiqi z kolei oskarżył niektóre grupy opozycyjne o mobilizowanie uzbrojonych formacji i oświadczył, że władze nie dopuszczą do zbrojnych ruchów zagrażających Mogadiszu.

Nie ma niezależnego potwierdzenia wersji obu stron dotyczących incydentów w Wadajir. Nie wiadomo też, czy rząd planuje operację rozbrojenia Ahmeda i innych działaczy opozycji.

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