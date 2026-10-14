Rada Ministrów Arabii Saudyjskiej zatwierdziła połączenie Generalnego Urzędu Handlu Zagranicznego i Saudyjskiego Urzędu Rozwoju Eksportu. Nowa struktura będzie nosić nazwę Generalnego Urzędu Handlu Zagranicznego i Eksportu. Decyzja ma wzmocnić koordynację państwowego wsparcia dla eksporterów i rozszerzyć obecność saudyjskich towarów na światowych rynkach, informuje Asharq Al-Awsat.

Przygotowania potrwają 180 dni

Połączenie zatwierdził rząd pod przewodnictwem następcy tronu i premiera Muhammada bin Salmana bin Abdulaziza. Rada Ministrów poleciła również przeprowadzić niezbędne prace przygotowawcze, a kwestie wymagające uregulowania przedłożyć w ciągu 180 dni.

Przewodniczącym rady nowej instytucji zostanie minister przemysłu i zasobów mineralnych książę Abdulaziz bin Salman. Minister handlu będzie pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego rady.

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Wsparcie dla eksportu pozanaftowego

Oczekuje się, że koncentracja uprawnień i koordynacja inicjatyw pomogą zwiększyć efektywność działania, ułatwić firmom wejście na rynki zagraniczne oraz rozwinąć narzędzia wsparcia eksporterów. Jest to zgodne z kierunkiem dywersyfikacji gospodarki i zwiększania wkładu eksportu pozanaftowego we wzrost gospodarczy.

Konsultant i profesor prawa handlowego Osama bin Ghanem al-Obaidi oświadczył, że po połączeniu szczególną uwagę należy poświęcić małym i średnim przedsiębiorstwom, w tym pomocy w pokonywaniu barier eksportowych i nawiązywaniu długoterminowych międzynarodowych partnerstw handlowych. Jego zdaniem skuteczność nowej struktury należy oceniać na podstawie wzrostu eksportu pozanaftowego, liczby nowych rynków oraz użyteczności jej usług dla eksporterów.

Logistyka i bariery regulacyjne

Badaczka ekonomii i konsultantka technologiczna Fadwa al-Bawardi nazwała połączenie ważną zmianą organizacyjną, mającą połączyć politykę handlową z rozwojem eksportu. Uważa ona, że kluczowym wyzwaniem dla nowego organu będzie usunięcie przeszkód logistycznych i regulacyjnych, a także zwiększenie konkurencyjności saudyjskich produktów. Wśród kryteriów sukcesu wymieniła uproszczenie procedur, stworzenie jednolitych platform usługowych oraz szybsze reagowanie na potrzeby firm i producentów.

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