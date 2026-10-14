Niemiecki tygodnik Die Zeit oświadczył, że wykorzysta wszystkie dostępne środki prawne w związku z żądaniem sądu w Hamburgu dotyczącym przekazania nagrań audio wywiadów w sprawie domniemanego uprowadzenia dzieci Christiny Block. Jak informuje Anadolu Agency, prokuratorzy i pracownicy hamburskiego krajowego urzędu kryminalnego przybyli do redakcji w poniedziałek i zagrozili przeszukaniem pomieszczeń redakcyjnych.

Sąd Krajowy w Hamburgu wydał nakaz dotyczący nagrań audio wywiadów. Dziennikarz, który przeprowadzał rozmowy, przekazał pliki w zapieczętowanej formie, aby uniknąć natychmiastowego przeszukania.

Reakcja redakcji i organizacji dziennikarskich

Redaktorzy naczelni Die Zeit, Giovanni di Lorenzo i Jochen Wegner, oświadczyli, że ochrona źródeł jest niezbędnym warunkiem niezależnej pracy mediów. Podkreślili, że wykorzystają wszystkie możliwości prawne, aby bronić redakcji.

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Przewodniczący Niemieckiego Związku Dziennikarzy Mika Beuster skrytykował działania funkcjonariuszy organów ścigania, twierdząc, że rozmowy dziennikarskie nie mogą stawać się narzędziami śledztw karnych. Reporterzy bez Granic nazwali żądanie poważnym atakiem na wolność prasy. Związek zawodowy Ver.di wezwał do natychmiastowego zwrotu zajętych materiałów, zaznaczając, że materiały redakcyjne nie są magazynem dowodów dla wymiaru sprawiedliwości.

Sprawa uprowadzenia dzieci

Według rzecznika sądu nagrania dotyczą rozmów przeprowadzonych około dwóch tygodni po domniemanym uprowadzeniu dwojga dzieci Christiny Block z Danii w noc sylwestrową 2023–2024. Uczestniczyli w nich ojciec dzieci Stephan Hensel, jego żona Astrid Gave oraz same dzieci. Sąd uważa, że pliki mogą mieć wartość dowodową w procesie przeciwko Block i sześciu współoskarżonym oraz wyjaśnić okoliczności, które nie były jeszcze rozpatrywane podczas głównych rozpraw.

Prokuratura twierdzi, że Block zleciła operację, podczas której młodsze dzieci zostały wywiezione z Danii do Niemiec 1 stycznia 2024 roku przez osoby powiązane z izraelską firmą. Jej partnerowi, byłemu prezenterowi telewizyjnemu Gerhardowi Dellingowi, zarzuca się pomoc w popełnieniu przestępstwa. Block zaprzecza oskarżeniom.

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