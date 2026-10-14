德国周报《时代周报》（Die Zeit）表示，将就汉堡法院要求移交与克里斯蒂娜·布洛克子女疑似被绑架案有关的采访录音一事，采取一切可用的法律手段。据阿纳多卢通讯社报道，检察官和汉堡州刑事调查局工作人员周一来到编辑部，并威胁要搜查编辑部场所。

汉堡州法院签发了一项涉及采访录音的搜查令。进行采访的记者以密封形式交出了文件，以避免立即被搜查。

编辑部和新闻组织的反应

《时代周报》总编辑乔瓦尼·迪·洛伦佐和约亨·韦格纳表示，保护消息来源是媒体独立工作的必要条件。他们强调，将利用一切法律途径保护编辑部。

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德国记者协会主席米卡·博伊斯特批评执法人员的行为，称新闻采访不应成为刑事调查的工具。无国界记者组织称该要求是对新闻自由的严重攻击。Ver.di工会呼吁立即归还被扣押的材料，并指出编辑材料不是司法系统的证据库。

儿童绑架案

据法院发言人称，这些录音涉及在2023年至2024年跨年夜克里斯蒂娜·布洛克的两名子女疑似从丹麦被绑架约两周后进行的谈话。儿童的父亲施特凡·亨塞尔、其妻子阿斯特丽德·加韦以及孩子们本人参与了谈话。法院认为，这些文件可能在针对布洛克及六名共同被告的审理中具有证据价值，并能揭示在主要庭审期间尚未审查的情况。

检方称，布洛克策划了一次行动，2024年1月1日，与一家以色列公司有关联的人员在行动中将年幼的孩子从丹麦带往德国。她的伴侣、前电视主持人格哈德·德林被指控协助实施违法行为。布洛克否认指控。

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