共和党参议员苏珊·柯林斯和民主党候选人特洛伊·杰克逊举行了争夺缅因州联邦参议员席位的最后一场选前辩论。据《国会山报》报道，在长达一小时的讨论中，两位候选人就总统唐纳德·特朗普、竞选资金、移民改革、各自的投票记录以及伊朗战争发生争论。

已担任第五个任期参议员的柯林斯强调，她独立于党派和特朗普。她提到，自己曾试图组织共和党人反对皮特·赫格塞思出任国防部长，但一名共和党参议员在最后一刻改变了立场，提名获得确认。柯林斯还表示，对其投票记录的分析发现了56次她的投票影响结果的情况，但未说明细节。

围绕投票记录的争议

杰克逊回应称，在他看来，柯林斯只有在她的投票并非决定性票数时，才会与特朗普和共和党人意见相左。他还提及她曾投票支持推进特朗普大规模税收和支出法案，尽管她后来反对该文件的最终版本。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

柯林斯予以反驳，称自己有72%的时间与总统投票一致，而不是其对手所称的90%至100%。她还提到，自己曾投票确认三名由民主党总统提名的最高法院大法官：索尼娅·索托马约尔、埃琳娜·卡根和凯坦吉·布朗·杰克逊。

资金与伊朗战争

在就竞选资金交锋时，柯林斯指责杰克逊违背了不接受亿万富翁和企业政治委员会资金的承诺。杰克逊承认其竞选团队曾收到亿万富翁的捐款，但表示这不会影响他的投票。他还确认从石油和制药行业获得了1.5万美元，并称已将这笔钱捐给慈善组织。

伊朗战争是另一个议题。杰克逊表示，作为参议院拨款委员会主席，柯林斯本可以通过切断资金来帮助结束冲突。他将战争与燃油价格上涨联系起来，并称这影响了缅因州的渔业和伐木业。柯林斯表示，国会本应参与发动战争的决定，并为她在《战争权力法》规定的最初60天期限后投票支持停止敌对行动进行了辩护。

关注我们在