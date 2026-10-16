Сенатор-республиканец Сьюзен Коллинз и кандидат от Демократической партии Трой Джексон провели финальные предвыборные дебаты за место от штата Мэн в Сенате США. В ходе часовой дискуссии кандидаты спорили о президенте Дональде Трампе, финансировании кампаний, иммиграционной реформе, собственных голосованиях и войне в Иране, сообщает The Hill.

Коллинз, которая занимает пост сенатора уже пятый срок, подчеркивала независимость от партии и Трампа. Она упомянула, что пыталась организовать республиканскую оппозицию назначению Пита Хегсета министром обороны, однако один из сенаторов-республиканцев в последний момент изменил позицию, и кандидатура была утверждена. Коллинз также заявила, что анализ ее голосований выявил 56 случаев, когда ее голос повлиял на результат, не уточнив подробностей.

Спор о голосованиях

Джексон ответил, что, по его мнению, Коллинз расходится с Трампом и республиканцами лишь тогда, когда ее голос не является решающим. Он также напомнил о ее голосовании за продвижение масштабного законопроекта Трампа о налогах и расходах, хотя позднее она выступила против окончательной версии документа.

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Коллинз возразила, заявив, что в 72% случаев голосовала вместе с президентом, а не в 90–100%, как утверждали ее оппоненты. Она также указала на голосования за утверждение трех судей Верховного суда, выдвинутых президентами-демократами: Сонии Сотомайор, Елены Кейган и Кетанджи Браун Джексон.

Финансирование и война в Иране

Во время обмена репликами о деньгах на избирательную кампанию Коллинз обвинила Джексона в нарушении обещания не принимать средства от миллиардеров и корпоративных политических комитетов. Джексон признал, что его кампания получала пожертвования от миллиардеров, однако заявил, что это не повлияет на его голосования. Он также подтвердил получение 15 тысяч долларов от нефтяной и фармацевтической отраслей и сказал, что передал эти средства благотворительным организациям.

Отдельной темой стала война в Иране. Джексон заявил, что Коллинз как председатель сенатского Комитета по ассигнованиям могла бы содействовать прекращению конфликта через прекращение финансирования. Он связал войну с ростом стоимости топлива, что, по его словам, отразилось на рыболовной и лесозаготовительной отраслях Мэна. Коллинз сказала, что Конгресс должен был участвовать в решении о начале войны, и защитила свои голосования за прекращение боевых действий после первоначального 60-дневного периода, предусмотренного Законом о военных полномочиях.

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