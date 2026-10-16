Republikańska senator Susan Collins i kandydat Partii Demokratycznej Troy Jackson odbyli ostatnią przedwyborczą debatę o mandat Maine w Senacie USA. Podczas godzinnej dyskusji kandydaci spierali się o prezydenta Donalda Trumpa, finansowanie kampanii, reformę imigracyjną, własne głosowania oraz wojnę w Iranie, informuje The Hill.

Collins, która sprawuje urząd senatora już piątą kadencję, podkreślała swoją niezależność od partii i Trumpa. Wspomniała, że próbowała zorganizować republikański sprzeciw wobec nominacji Pete’a Hegsetha na sekretarza obrony, jednak jeden z republikańskich senatorów w ostatniej chwili zmienił stanowisko i kandydatura została zatwierdzona. Collins powiedziała również, że analiza jej głosowań wykazała 56 przypadków, w których jej głos wpłynął na wynik, nie podając szczegółów.

Spór o głosowania

Jackson odpowiedział, że jego zdaniem Collins rozchodzi się z Trumpem i republikanami tylko wtedy, gdy jej głos nie jest decydujący. Przypomniał też o jej głosowaniu za procedowaniem szeroko zakrojonego projektu ustawy Trumpa dotyczącej podatków i wydatków, choć później opowiedziała się ona przeciwko ostatecznej wersji dokumentu.

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Collins zaprzeczyła, twierdząc, że w 72% przypadków głosowała wraz z prezydentem, a nie w 90–100%, jak utrzymywali jej przeciwnicy. Wskazała również na głosowania za zatwierdzeniem trojga sędziów Sądu Najwyższego nominowanych przez demokratycznych prezydentów: Soni Sotomayor, Eleny Kagan i Ketanji Brown Jackson.

Finansowanie i wojna w Iranie

Podczas wymiany zdań na temat pieniędzy na kampanię Collins oskarżyła Jacksona o złamanie obietnicy nieprzyjmowania środków od miliarderów i korporacyjnych komitetów politycznych. Jackson przyznał, że jego kampania otrzymywała darowizny od miliarderów, lecz oświadczył, że nie wpłynie to na jego głosowania. Potwierdził również otrzymanie 15 tys. dolarów od branż naftowej i farmaceutycznej oraz powiedział, że przekazał te środki organizacjom charytatywnym.

Osobnym tematem była wojna w Iranie. Jackson oświadczył, że Collins jako przewodnicząca senackiej Komisji ds. Środków Budżetowych mogłaby przyczynić się do zakończenia konfliktu poprzez wstrzymanie finansowania. Powiązał wojnę ze wzrostem cen paliwa, co, jak powiedział, odbiło się na branżach rybołówstwa i pozyskiwania drewna w Maine. Collins stwierdziła, że Kongres powinien był uczestniczyć w decyzji o rozpoczęciu wojny, i broniła swoich głosowań za zakończeniem działań zbrojnych po początkowym 60-dniowym okresie przewidzianym w ustawie o uprawnieniach wojennych.

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