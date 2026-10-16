巴基斯坦西北部城市白沙瓦一所私立学校的屋顶坍塌，造成至少34名学生和一名教师死亡。悲剧发生在10月16日上午，当时私立教育中心Al-Khair Education Center正在上课。

救援行动持续数小时

据《日本时报》报道，救援人员用了四到五个小时从废墟下救出儿童。屋顶坍塌时，3间教室内共有110名学生。

地区救援部门负责人阿里夫·哈塔克表示，至少45名儿童受伤，伤势从轻微到严重不等。Lady Reading医院代表穆罕默德·阿西姆称，遇难者中包括12名女学生和一名教师。3名头部受伤的儿童仍处于危急状态，大多数其他伤者在接受救治后已出院。

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学校所有者被拘留

白沙瓦警察局长米安·赛义德表示，该建筑结构薄弱，屋顶因扩建部分而超载。他称，学校所有者已被拘留，调查已经启动。

遇难者亲属指责该教育机构管理层无视有关建筑状况的警告，并要求追究责任人的责任。该学校位于白沙瓦一个贫困且人口稠密的地区，白沙瓦是开伯尔-普什图省省会。

巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫向遇难者家属表示哀悼。6月，在东部城市拉合尔，一家在危楼内运营的补习中心发生屋顶坍塌，造成至少14名儿童死亡。

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