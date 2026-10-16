Co najmniej 34 uczniów i nauczycielka zginęli w wyniku zawalenia się dachu prywatnej szkoły w mieście Peszawar w północno-zachodnim Pakistanie. Do tragedii doszło rankiem 16 października podczas zajęć w prywatnym centrum edukacyjnym Al-Khair Education Center.

Akcja ratunkowa trwała kilka godzin

Jak podaje The Japan Times, ratownicy przez cztery–pięć godzin wydobywali dzieci spod gruzów. W chwili zawalenia się dachu w trzech klasach przebywało 110 uczniów.

Według Arifa Khattaka, dyrektora regionalnego departamentu służby ratunkowej, co najmniej 45 dzieci odniosło obrażenia. Ich stan wahał się od lekkiego do ciężkiego. Mohammad Asim, przedstawiciel szpitala Lady Reading, oświadczył, że wśród zabitych było 12 uczennic i nauczycielka. Troje dzieci z urazami głowy pozostawało w stanie krytycznym, a większość pozostałych poszkodowanych wypisano po udzieleniu pomocy.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Właściciel szkoły został zatrzymany

Według szefa policji w Peszawarze, Miana Saeeda, konstrukcja budynku była słaba, a dach przeciążony dobudówkami. Poinformował o zatrzymaniu właściciela szkoły i wszczęciu śledztwa.

Krewni ofiar oskarżyli administrację placówki edukacyjnej o ignorowanie ostrzeżeń dotyczących stanu budynku i zażądali pociągnięcia winnych do odpowiedzialności. Szkoła znajduje się w biednej, gęsto zaludnionej dzielnicy Peszawaru, stolicy prowincji Chajber Pasztunchwa.

Premier Pakistanu Shehbaz Sharif wyraził współczucie rodzinom zabitych. W czerwcu co najmniej 14 dzieci zginęło w wyniku zawalenia się dachu centrum korepetycyjnego działającego w budynku w złym stanie technicznym we wschodnim mieście Lahaur.

Czytaj nas na