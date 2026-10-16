Sąd Okręgowy w Kioto w Japonii uznał 59-letniego Yukio Tanakę za niewinnego w sprawie zabójstwa Takayukiego Ohigashiego, ówczesnego 72-letniego prezesa spółki Ohsho Food Service, która zarządza siecią restauracji Gyoza no Ohsho. Informuje o tym The Japan Times.

Do zabójstwa doszło w 2013 roku

Ohigashi został zastrzelony rankiem 19 grudnia 2013 roku na parkingu przed siedzibą główną Ohsho Food Service w Kioto. W kolejnych miesiącach i latach sprawa pozostawała niewyjaśniona, a wokół niej pojawiały się liczne publiczne spekulacje dotyczące sprawcy.

Tanaka został aresztowany w październiku 2022 roku — dziewięć lat po zabójstwie. W tym czasie odbywał karę w innej sprawie. Oskarżono go o zabójstwo i naruszenie ustawy o broni.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Stanowisko oskarżonego

Proces rozpoczął się pod koniec 2025 roku, a Tanaka nie przyznał się do winy. Według publikacji jest on wysokim rangą członkiem grupy yakuzy Kudokai, mającej siedzibę w Kitakyushu w prefekturze Fukuoka.

Podczas otwarcia procesu w listopadzie 2025 roku Tanaka oświadczył, że nie jest winny, i zaprzeczył swojemu udziałowi w tej głośnej zbrodni.

Czytaj nas na