Окружной суд Киото в Японии признал невиновным 59-летнего Юкио Танаку по делу об убийстве Такаюки Охигаси — тогдашнего 72-летнего президента компании Ohsho Food Service, управляющей ресторанной сетью Gyoza no Ohsho. Об этом сообщает The Japan Times.

Убийство произошло в 2013 году

Охигаси был застрелен утром 19 декабря 2013 года на парковке перед штаб-квартирой Ohsho Food Service в Киото. В последующие месяцы и годы дело оставалось нераскрытым, а вокруг него высказывались многочисленные публичные предположения о виновнике.

Танаку арестовали в октябре 2022 года — через девять лет после убийства. На тот момент он отбывал наказание по другому делу. Его обвиняли в убийстве и нарушении закона об оружии.

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Позиция обвиняемого

Судебное разбирательство началось в конце 2025 года, и Танака не признал себя виновным. По данным издания, он является высокопоставленным членом группировки якудза «Кудокай», базирующейся в Китакюсю в префектуре Фукуока.

Во время открытия процесса в ноябре 2025 года Танака заявил, что не виновен, и отрицал причастность к этому резонансному преступлению.

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