Bundestag poparł stopniową podwyżkę podatku tytoniowego w Niemczech. Według wyliczeń dołączonych do projektu ustawy cena standardowej paczki 20 papierosów może wzrosnąć z obecnych około 8,05 euro do 11,36 euro w 2030 roku, informuje Euronews.

Jak będą zmieniać się ceny

Oczekuje się, że średnia cena paczki papierosów wyniesie 8,77 euro w 2027 roku, 9,56 euro w 2028 roku i 10,42 euro w 2029 roku. Papierosy marek premium mogą kosztować do 14 euro za paczkę. Tytoń do samodzielnego skręcania papierosów również ma znacznie podrożeć.

Podatki na cygara i cygaretki będą rosły mniej gwałtownie, niż wcześniej przewidywano. Jednocześnie podatki na płyny do e-papierosów podniesiono nieco bardziej, niż oczekiwano. Poseł Socjaldemokratycznej Partii Niemiec Ingo Vogel oświadczył, że przystępne cenowo produkty nie powinny być łatwą drogą do konsumpcji nikotyny.

Dochody budżetowe i krytyka

Niemiecki rząd liczy na uzyskanie dodatkowych 12 mld euro w ciągu czterech lat. Dodatkowe wpływy szacowane są na około 1,5 mld euro w 2027 roku i do 4,5 mld euro w 2030 roku. W ubiegłym roku wpływy z akcyzy tytoniowej wyniosły 17,6 mld euro.

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Przedstawiciele przemysłu tytoniowego wątpią, że rząd zbierze planowaną kwotę. Ostrzegają, że wyższe podatki mogą skłonić palaczy do kupowania tańszych papierosów w innych krajach UE lub do korzystania z czarnego rynku. Poseł Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej Carsten Brodesser proponował bardziej umiarkowaną podwyżkę, lecz jego propozycja nie uzyskała poparcia.

Alternatywa dla Niemiec i Lewica zagłosowały przeciw reformie. Zieloni generalnie popierają podwyżkę podatku, jednak uważają planowany wzrost za niewystarczający. Według mikrocenzusu z 2025 roku w Niemczech pali około 19% osób w wieku od 15 lat: 14% robi to regularnie, a kolejne 5% — okazjonalnie. Niemieckie Centrum Badań nad Rakiem poinformowało, że w 2023 roku z powodu chorób związanych z tytoniem zmarło około 131 tys. osób.

Bundesrat ma w piątek głosować nad poprawkami do ustawy o podatku tytoniowym. Obecnie nie oczekuje się sprzeciwu wobec zatwierdzenia podwyżki podatków.

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