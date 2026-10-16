Бундестаг поддержал поэтапное повышение табачного налога в Германии. Согласно расчетам к законопроекту, стоимость стандартной пачки из 20 сигарет может вырасти с нынешних примерно 8,05 евро до 11,36 евро в 2030 году, сообщает Euronews.

Как будут меняться цены

Ожидается, что средняя цена пачки сигарет составит 8,77 евро в 2027 году, 9,56 евро — в 2028-м и 10,42 евро — в 2029-м. Сигареты премиальных марок могут стоить до 14 евро за пачку. Табак для самокруток также должен существенно подорожать.

Налоги на сигары и сигариллы будут расти не так резко, как предполагалось ранее. В то же время налоги на жидкости для электронных сигарет повысили несколько больше, чем ожидалось. Депутат от Социал-демократической партии Германии Инго Фогель заявил, что доступные товары не должны быть легким путем к потреблению никотина.

Доходы бюджета и критика

Правительство Германии рассчитывает получить дополнительно 12 млрд евро за четыре года. Дополнительные поступления оцениваются примерно в 1,5 млрд евро в 2027 году и до 4,5 млрд евро в 2030-м. В прошлом году поступления от табачного акциза составили 17,6 млрд евро.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Представители табачной индустрии сомневаются, что правительство соберет запланированную сумму. Они предупреждают, что более высокие налоги могут побудить курильщиков покупать более дешевые сигареты в других странах ЕС или обращаться к черному рынку. Депутат Христианско-демократического союза Карстен Бродессер предлагал более умеренное повышение, однако его предложение не поддержали.

«Альтернатива для Германии» и «Левые» проголосовали против реформы. «Зеленые» в целом поддерживают увеличение налога, однако считают запланированное повышение недостаточным. По данным микропереписи 2025 года, в Германии курят около 19% людей в возрасте от 15 лет: 14% делают это регулярно, еще 5% — время от времени. Немецкий центр исследования рака сообщил, что в 2023 году от заболеваний, связанных с табаком, умерли около 131 тысячи человек.

Бундесрат должен проголосовать за поправки к закону о табачном налоге в пятницу. Возражений против одобрения повышения налогов в настоящее время не ожидается.

Читай нас в