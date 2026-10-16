德国联邦议院支持逐步提高烟草税。根据法案附带的测算，一包标准的20支装香烟价格可能从目前约8.05欧元上涨至2030年的11.36欧元，Euronews报道。

价格将如何变化

预计一包香烟的平均价格将在2027年达到8.77欧元、2028年达到9.56欧元、2029年达到10.42欧元。高端品牌香烟每包价格可能高达14欧元。手卷烟草的价格也将大幅上涨。

雪茄和小雪茄的税率涨幅将不会像此前设想的那样大。与此同时，电子烟烟油的税率上调幅度略高于预期。德国社会民主党议员英戈·福格尔表示，价格低廉的产品不应成为消费尼古丁的捷径。

预算收入与批评

德国政府预计在四年内获得额外120亿欧元收入。新增收入预计2027年约为15亿欧元，到2030年将达到45亿欧元。去年，烟草消费税收入为176亿欧元。

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烟草行业代表怀疑政府能否征收到计划中的金额。他们警告称，更高的税率可能促使吸烟者在其他欧盟国家购买更便宜的香烟，或转向黑市。基督教民主联盟议员卡斯滕·布罗德瑟曾提议采取更温和的上调措施，但其提议未获支持。

德国选择党和左翼党投票反对这项改革。绿党总体支持提高税率，但认为计划中的涨幅不足。根据2025年微型人口普查数据，德国约有19%的15岁及以上人群吸烟：其中14%定期吸烟，另有5%偶尔吸烟。德国癌症研究中心表示，2023年约有13.1万人死于与烟草相关的疾病。

联邦参议院将于周五就《烟草税法》修正案进行表决。目前预计不会出现反对批准加税的意见。

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