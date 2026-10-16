德国联邦宪法法院要求经济部长卡特琳娜·赖歇从其部门的官方Instagram账户删除一段视频。她在视频中称，左翼党公开支持反犹主义。据阿纳多卢通讯社报道，法院根据该党的申诉作出了临时裁决。

法院裁决

法官指出，通过政府官方账户传播此类说法，可能侵犯左翼党平等参与政治竞争的权利。六名法官投票支持该裁决，两名法官表示异议。

在对申诉作出最终审理前，该视频必须保持无法访问状态，但最长不得超过六个月。同时，法院并未裁定赖歇的言论是否违宪，并强调她可以作为政治人物或私人表达自己的立场。

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左翼党的申诉

在该部拒绝于9月29日前删除该帖文后，左翼党向卡尔斯鲁厄法院提出申诉。该党坚持认为，联邦部委不得利用国家资源和官方权威对一个政治力量进行宣传鼓动。

赖歇代表默茨总理所属的基督教民主联盟，她通过律师表示，其言论并未违反政府保持政治中立的义务。该视频于9月24日发布，内容包括她前一天在一次商业活动上演讲的片段。这位部长还批评左翼党为应对租金上涨而征收大型私营住房公司的计划。

法院还指出，在左翼党于9月20日选举中获胜后，柏林政府组建谈判正在进行，因此此案具有现实意义。该党获得25.7%的选票，正与社会民主党和绿党就可能组建联盟进行谈判。

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