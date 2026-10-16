Federalny Trybunał Konstytucyjny Niemiec nakazał minister gospodarki Katherinie Reiche usunięcie z oficjalnego konta Instagram jej resortu nagrania, w którym stwierdziła, że Partia Lewicy otwarcie wspiera antysemityzm. Jak informuje Anadolu Agency, sąd wydał tymczasowe orzeczenie w następstwie skargi partii.

Decyzja sądu

Sędziowie wskazali, że rozpowszechnianie takich twierdzeń za pośrednictwem oficjalnego konta rządowego może naruszać prawo Partii Lewicy do równego udziału w konkurencji politycznej. Za decyzją zagłosowało sześciu sędziów, a dwóch zgłosiło sprzeciw.

Nagranie ma pozostawać niedostępne do czasu ostatecznego rozpatrzenia skargi, jednak nie dłużej niż sześć miesięcy. Jednocześnie sąd nie rozstrzygał, czy wypowiedzi Reiche były niekonstytucyjne, i podkreślił, że może ona wyrażać własne stanowisko jako polityczka lub osoba prywatna.

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Skarga Partii Lewicy

Partia Lewicy zwróciła się do sądu w Karlsruhe po tym, jak ministerstwo odmówiło usunięcia wpisu do 29 września. Partia nalegała, że federalne ministerstwo nie może wykorzystywać zasobów państwowych i oficjalnego autorytetu do prowadzenia agitacji przeciwko sile politycznej.

Reiche, reprezentująca Unię Chrześcijańsko-Demokratyczną kanclerza Merza, za pośrednictwem prawników oświadczyła, że jej wypowiedzi nie naruszały obowiązku rządu zachowania neutralności politycznej. Nagranie opublikowano 24 września; zawierało fragment jej wystąpienia podczas wydarzenia biznesowego dzień wcześniej. Minister krytykowała również plany Partii Lewicy dotyczące wywłaszczenia dużych prywatnych firm mieszkaniowych w odpowiedzi na rosnące czynsze.

Sąd odrębnie wskazał na aktualność sprawy w kontekście negocjacji w sprawie utworzenia rządu Berlina po zwycięstwie Partii Lewicy w wyborach 20 września. Partia uzyskała 25,7% głosów i prowadzi rozmowy o możliwej koalicji z Partią Socjaldemokratyczną i Zielonymi.

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