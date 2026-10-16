Бундестаг підтримав підвищення тютюнового податку до 2030 року — Euronews

Бундестаг підтримав поетапне підвищення тютюнового податку в Німеччині. За розрахунками до законопроєкту, вартість стандартної пачки із 20 сигарет може зрости з нинішніх приблизно €8,05 до €11,36 у 2030 році, повідомляє Euronews.

Як змінюватимуться ціни

Очікується, що середня ціна пачки сигарет становитиме €8,77 у 2027 році, €9,56 — у 2028-му та €10,42 — у 2029-му. Сигарети преміальних марок можуть коштувати до €14 за пачку. Тютюн для самокруток також має суттєво подорожчати.

Податки на сигари й сигарили зростатимуть не так різко, як передбачали раніше. Водночас податки на рідини для електронних сигарет підвищили дещо більше, ніж очікувалося. Депутат від Соціал-демократичної партії Німеччини Інго Фогель заявив, що доступні товари не мають бути легким шляхом до споживання нікотину.

Доходи бюджету та критика

Німецький уряд розраховує отримати додаткові €12 млрд за чотири роки. Додаткові надходження оцінюють приблизно у €1,5 млрд у 2027 році та до €4,5 млрд у 2030-му. Торік надходження від тютюнового акцизу становили €17,6 млрд.

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Представники тютюнової індустрії сумніваються, що уряд збере заплановану суму. Вони застерігають, що вищі податки можуть спонукати курців купувати дешевші сигарети в інших країнах ЄС або звертатися до чорного ринку. Депутат Християнсько-демократичного союзу Карстен Бродессер пропонував помірніше підвищення, але його пропозицію не підтримали.

Партія «Альтернатива для Німеччини» та «Ліві» проголосували проти реформи. «Зелені» загалом підтримують збільшення податку, однак вважають заплановане підвищення недостатнім. За даними мікроперепису 2025 року, у Німеччині курять близько 19% людей віком від 15 років: 14% роблять це регулярно, ще 5% — час від часу. Німецький центр дослідження раку повідомив, що у 2023 році від захворювань, пов’язаних із тютюном, померли близько 131 тисячі людей.

Бундесрат має проголосувати за поправки до закону про тютюновий податок у п’ятницю. Заперечень проти схвалення підвищення податків наразі не очікують.

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