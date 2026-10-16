У Пакистані обвал даху школи забрав життя 34 дітей і вчительки — The Japan Times

У місті Пешавар на північному заході Пакистану внаслідок обвалу даху приватної школи загинули щонайменше 34 учні та вчителька. Трагедія сталася вранці 16 жовтня під час занять у приватному навчальному центрі Al-Khair Education Center.

Рятувальна операція тривала кілька годин

Як повідомляє The Japan Times, рятувальники протягом чотирьох-п’яти годин діставали дітей з-під уламків. На момент обвалу в трьох класах перебували 110 учнів.

За даними директора регіонального департаменту рятувальної служби Аріфа Хаттака, травмувалися щонайменше 45 дітей. Ушкодження варіювалися від легких до тяжких. Представник лікарні Lady Reading Мохаммад Асім заявив, що серед загиблих були 12 учениць і вчителька. Троє дітей із травмами голови залишалися у критичному стані, більшість інших постраждалих після надання допомоги виписали.

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Власника школи затримали

За словами начальника поліції Пешавара Міана Саїда, конструкція будівлі була слабкою, а дах виявився перевантаженим добудовами. Він повідомив про затримання власника школи та початок розслідування.

Родичі загиблих звинуватили адміністрацію навчального закладу в ігноруванні застережень щодо стану будівлі та вимагали притягнути винних до відповідальності. Школа розташована у бідному густонаселеному районі Пешавара — столиці провінції Хайбер-Пахтунхва.

Прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шариф висловив співчуття родинам загиблих. У червні щонайменше 14 дітей загинули через обвал даху репетиторського центру, що працював в аварійній будівлі у східному місті Лахор.

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