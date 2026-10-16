По меньшей мере 34 ученика и учительница погибли в результате обрушения крыши частной школы в городе Пешавар на северо-западе Пакистана. Трагедия произошла утром 16 октября во время занятий в частном образовательном центре Al-Khair Education Center.

Спасательная операция продолжалась несколько часов

Как сообщает The Japan Times, спасатели в течение четырех-пяти часов извлекали детей из-под обломков. На момент обрушения в трех классах находились 110 учеников.

По данным директора регионального департамента спасательной службы Арифа Хаттака, пострадали по меньшей мере 45 детей. Тяжесть травм варьировалась от легкой до тяжелой. Представитель больницы Lady Reading Мохаммад Асим заявил, что среди погибших были 12 учениц и учительница. Трое детей с травмами головы оставались в критическом состоянии, большинство остальных пострадавших после оказания помощи выписали.

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Владельца школы задержали

По словам начальника полиции Пешавара Миана Саида, конструкция здания была слабой, а крыша оказалась перегружена пристройками. Он сообщил о задержании владельца школы и начале расследования.

Родственники погибших обвинили администрацию учебного заведения в игнорировании предупреждений о состоянии здания и потребовали привлечь виновных к ответственности. Школа расположена в бедном густонаселенном районе Пешавара — столицы провинции Хайбер-Пахтунхва.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф выразил соболезнования семьям погибших. В июне по меньшей мере 14 детей погибли из-за обрушения крыши репетиторского центра, работавшего в аварийном здании в восточном городе Лахор.

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