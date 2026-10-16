Cmentarz Centralny w Szczecinie uzyskał status Pomnika Historii — RMF24

Cmentarz Centralny w Szczecinie oficjalnie uznano za Pomnik Historii. Odpowiednie rozporządzenie prezydent Polski wydał pod koniec września, a 14 października dokument opublikowano w polskim Dzienniku Ustaw. To pierwszy obiekt w Szczecinie, który otrzymał taki status, informuje RMF24.

Największa nekropolia w Polsce

Cmentarz Centralny założono na początku XX wieku. Zajmuje ponad 172 hektary i jest największym cmentarzem w Polsce. Według RMF24 jest to również trzecia pod względem powierzchni nekropolia w Europie.

Miejski konserwator zabytków w Szczecinie Michał Dębowski zaznaczył, że historyczna część cmentarza w dużej mierze zachowała pierwotny układ przestrzenny i kompozycję zieleni. Na terenie znajdują się także monumentalna oprawa architektoniczna, elementy małej architektury oraz przykłady dawnej sztuki sepulkralnej.

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Najwyższy poziom ochrony

Status Pomnika Historii jest najwyższą formą ochrony zabytków w Polsce. Nadaje się go obiektom o znaczeniu ponadregionalnym i szczególnej wartości historycznej, naukowej lub artystycznej.

Cmentarz Centralny stał się czwartym obiektem o takim statusie w województwie zachodniopomorskim. Wcześniej otrzymały go zespół katedralny w Kamieniu Pomorskim, dawne opactwo cysterskie w Kołbaczu, a także kolegiata Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata oraz mury obronne z bramami i basztami w Stargardzie.

Dyrektor przedsiębiorstwa komunalnego zarządzającego cmentarzem, Tomasz Wawrzynczak, podkreślił, że połączenie ochrony zabytku z codziennym funkcjonowaniem czynnego cmentarza jest trudnym zadaniem.

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