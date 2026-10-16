什切青中央公墓获授历史古迹地位——RMF24

波兰什切青中央公墓被正式认定为历史古迹。波兰总统于9月底发布了相关命令，文件于10月14日在波兰《法律公报》（Dziennik Ustaw）上公布。据RMF24报道，这是什切青首个获得这一地位的地点。

波兰最大的墓园

中央公墓始建于20世纪初，占地超过172公顷，是波兰最大的墓地。据RMF24称，它也是欧洲面积第三大的墓园。

什切青市文物保护官员米哈乌·登博夫斯基指出，墓园的历史部分在很大程度上保留了原有的空间布局和绿化构图。园内还有纪念性建筑设计、小型建筑元素以及古老墓葬艺术的范例。

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最高级别的保护

历史古迹地位是波兰最高形式的文物保护。该地位授予具有超区域意义以及特殊历史、科学或艺术价值的地点。

中央公墓成为西波美拉尼亚省第四个获得这一地位的地点。此前获得该地位的包括卡缅-波莫尔斯基的主教座堂建筑群、科乌巴奇的前熙笃会修道院，以及斯塔尔加德的至圣童贞玛利亚和平之后堂和带有城门及塔楼的防御城墙。

管理该墓园的市政企业负责人托马什·瓦夫任恰克强调，将文物保护与仍在运营的墓园的日常工作相结合，是一项艰巨的任务。

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