Центральное кладбище Щецина получило статус памятника истории — RMF24

Центральное кладбище в Щецине, Польша, официально признали памятником истории. Соответствующее распоряжение президент Польши издал в конце сентября, а 14 октября документ опубликовали в польском Dziennik Ustaw. Это первый объект в Щецине, получивший такой статус, сообщает RMF24.

Крупнейший некрополь Польши

Центральное кладбище основали в начале XX века. Оно занимает более 172 гектаров и является крупнейшим кладбищем Польши. По данным RMF24, это также третий по площади некрополь в Европе.

Городской хранитель памятников Щецина Михал Дембовский отметил, что историческая часть кладбища в значительной мере сохранила первоначальную пространственную планировку и композицию зеленых насаждений. На территории также есть монументальное архитектурное оформление, элементы малой архитектуры и образцы старинного погребального искусства.

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Высший уровень охраны

Статус памятника истории является высшей формой охраны памятников в Польше. Его присваивают объектам, имеющим надрегиональное значение и особую историческую, научную или художественную ценность.

Центральное кладбище стало четвертым объектом с таким статусом в Западнопоморском воеводстве. Ранее его получили кафедральный комплекс в Камене-Поморском, бывшее цистерцианское аббатство в Колбаче, а также коллегиальный костел Пресвятой Девы Марии Королевы Мира и оборонительные стены с воротами и башнями в Старгарде.

Директор коммунального предприятия, управляющего кладбищем, Томаш Вавжинчак подчеркнул, что совмещение охраны памятника с повседневной работой действующего кладбища является сложной задачей.

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