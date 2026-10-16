Największe banki Korei Południowej przygotowują się do zwiększenia wydatków na bezpieczeństwo informacji po serii wycieków danych. Ataki doprowadziły do ujawnienia informacji o klientach za pośrednictwem systemów używanych przez pracowników banków i agentów kredytowych, informuje Korea Herald.

Obecne budżety banków

Shinhan Bank przeznaczył w tym roku na bezpieczeństwo informacji 40,59 mld wonów, czyli około 30,4 mln dolarów. Jest to najmniejszy budżet wśród pięciu największych kredytodawców w kraju i o 10,4% niższy niż rok wcześniej. Woori Bank zmniejszył odpowiadające temu wydatki o 21,7% — do 61,57 mld wonów.

Jednocześnie KB Kookmin Bank przeznaczył największą kwotę — 86,08 mld wonów. Budżet NH NongHyup Bank wyniósł 80,13 mld wonów, a Hana Bank — 63,64 mld wonów. Łącznie pięć banków zaplanowało około 332 mld wonów na bezpieczeństwo informacji, o 3,8% więcej rok do roku.

Najmniejszą część całkowitego budżetu IT na bezpieczeństwo przeznaczył Shinhan — 9,1%. W Hana wskaźnik ten wyniósł 12,2%, w NongHyup — 10,5%, a w KB i Woori — po 9,9%.

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Nowe inwestycje po wyciekach

Największy z ujawnionych wycieków danych miał miejsce w Shinhan i dotknął około 25 tys. klientów. O naruszeniach bezpieczeństwa informowały także KB i Hana. Woori, który najbardziej ograniczył budżet, oświadczył, że zablokował niedawne ataki bez nowego wycieku danych klientów.

KB planuje wydać w przyszłym roku na bezpieczeństwo informacji ponad 100 mld wonów — co najmniej o 16% więcej niż wynosi obecny budżet. Woori rozważa zwiększenie wydatków na tworzenie systemów bezpieczeństwa o ponad 20% oraz rozszerzenie zespołu odpowiednich specjalistów o ponad 10%.

Hana opracowuje projekty bezpieczeństwa warte dziesiątki miliardów wonów, których realizacja ma rozpocząć się w bieżącym kwartale i trwać do przyszłego roku. NongHyup planuje w przyszłym roku zwiększyć inwestycje w ochronę serwerów, testowanie bezpieczeństwa systemów sztucznej inteligencji oraz zarządzanie podatnościami. Shinhan planuje także zaangażować zewnętrznych ekspertów, rozbudować systemy wykrywania zagrożeń i utworzyć centrum operacji bezpieczeństwa oparte na AI.

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