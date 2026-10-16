Банки Південної Кореї готуються збільшити витрати на кібербезпеку — Korea Herald

Найбільші банки Південної Кореї готуються збільшити витрати на інформаційну безпеку після серії витоків даних. Атаки призвели до розкриття інформації про клієнтів через системи, якими користувалися працівники банків і кредитні агенти, повідомляє Korea Herald.

Поточні бюджети банків

Shinhan Bank цього року передбачив на інформаційну безпеку 40,59 млрд вон, або близько 30,4 млн доларів. Це найменший бюджет серед п’яти найбільших кредиторів країни та на 10,4% менше, ніж торік. Woori Bank скоротив відповідні видатки на 21,7% — до 61,57 млрд вон.

Водночас KB Kookmin Bank виділив найбільшу суму — 86,08 млрд вон. Бюджет NH NongHyup Bank становив 80,13 млрд вон, а Hana Bank — 63,64 млрд вон. Загалом п’ять банків заклали приблизно 332 млрд вон на інформаційну безпеку, що на 3,8% більше у річному вимірі.

Найменшу частку загального IT-бюджету на безпеку спрямував Shinhan — 9,1%. У Hana цей показник становив 12,2%, у NongHyup — 10,5%, а в KB та Woori — по 9,9%.

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Нові інвестиції після витоків

Найбільший із розкритих витоків даних стався у Shinhan і торкнувся приблизно 25 тисяч клієнтів. Про порушення безпеки також повідомляли KB і Hana. Woori, який найсуттєвіше скоротив бюджет, заявив, що заблокував недавні атаки без нового витоку даних клієнтів.

KB планує наступного року витратити на інформаційну безпеку понад 100 млрд вон — щонайменше на 16% більше за нинішній бюджет. Woori розглядає збільшення видатків на створення систем безпеки більш ніж на 20% і розширення штату профільних фахівців більш ніж на 10%.

Hana розробляє безпекові проєкти вартістю десятки мільярдів вон, роботи за якими мають розпочатися в поточному кварталі й тривати до наступного року. NongHyup планує наступного року наростити інвестиції у захист серверів, тестування безпеки систем штучного інтелекту та управління вразливостями. Shinhan також планує залучити зовнішніх експертів, розширити системи виявлення загроз і створити операційний центр безпеки на основі ШІ.

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