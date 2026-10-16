Крупнейшие банки Южной Кореи готовятся увеличить расходы на информационную безопасность после серии утечек данных. Атаки привели к раскрытию информации о клиентах через системы, которыми пользовались сотрудники банков и кредитные агенты, сообщает Korea Herald.

Текущие бюджеты банков

Shinhan Bank предусмотрел в этом году на информационную безопасность 40,59 млрд вон, или около 30,4 млн долларов. Это наименьший бюджет среди пяти крупнейших кредиторов страны и на 10,4% меньше, чем в прошлом году. Woori Bank сократил соответствующие расходы на 21,7% — до 61,57 млрд вон.

В то же время KB Kookmin Bank выделил наибольшую сумму — 86,08 млрд вон. Бюджет NH NongHyup Bank составил 80,13 млрд вон, а Hana Bank — 63,64 млрд вон. В общей сложности пять банков заложили около 332 млрд вон на информационную безопасность, что на 3,8% больше в годовом выражении.

Наименьшую долю общего IT-бюджета на безопасность направил Shinhan — 9,1%. У Hana этот показатель составил 12,2%, у NongHyup — 10,5%, а у KB и Woori — по 9,9%.

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Новые инвестиции после утечек

Наиболее крупная из раскрытых утечек данных произошла в Shinhan и затронула примерно 25 тысяч клиентов. О нарушениях безопасности также сообщали KB и Hana. Woori, который наиболее существенно сократил бюджет, заявил, что заблокировал недавние атаки без новой утечки данных клиентов.

KB планирует в следующем году потратить на информационную безопасность более 100 млрд вон — как минимум на 16% больше нынешнего бюджета. Woori рассматривает увеличение расходов на создание систем безопасности более чем на 20% и расширение штата профильных специалистов более чем на 10%.

Hana разрабатывает проекты в сфере безопасности стоимостью десятки миллиардов вон, работы по которым должны начаться в текущем квартале и продолжаться до следующего года. NongHyup планирует в следующем году нарастить инвестиции в защиту серверов, тестирование безопасности систем искусственного интеллекта и управление уязвимостями. Shinhan также планирует привлечь внешних экспертов, расширить системы обнаружения угроз и создать центр операций безопасности на базе ИИ.

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