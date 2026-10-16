在发生一系列数据泄露事件后，韩国最大的银行正准备增加信息安全支出。据《韩国先驱报》报道，这些攻击导致客户信息通过银行员工和信贷代理人使用的系统被泄露。

银行当前预算

新韩银行今年为信息安全拨款405.9亿韩元，约合3040万美元。这是该国五大贷款机构中最低的预算，比去年减少10.4%。友利银行将相关支出削减21.7%，至615.7亿韩元。

与此同时，KB国民银行拨款最多，达860.8亿韩元。NH农协银行的预算为801.3亿韩元，韩亚银行为636.4亿韩元。五家银行合计为信息安全安排了约3320亿韩元预算，同比增长3.8%。

新韩银行用于安全的资金占其IT总预算的比例最低，为9.1%。韩亚银行为12.2%，农协银行为10.5%，KB和友利银行均为9.9%。

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数据泄露后的新投资

已披露的数据泄露中规模最大的一起发生在新韩银行，影响约2.5万名客户。KB和韩亚银行也报告了安全漏洞。削减预算幅度最大的友利银行表示，其已阻止近期攻击，未发生新的客户数据泄露。

KB计划明年在信息安全方面投入超过1000亿韩元，至少比当前预算高16%。友利银行正在考虑将建设安全系统的支出增加20%以上，并将相关专业人员规模扩大10%以上。

韩亚银行正在开发价值数百亿韩元的安全项目，相关工作预计在本季度启动并持续至明年。农协银行计划明年增加对服务器保护、人工智能系统安全测试和漏洞管理的投资。新韩银行还计划聘请外部专家，扩展威胁检测系统，并建立基于人工智能的安全运营中心。

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