W piątek na lotniskach w całych Włoszech możliwe są opóźnienia i odwołania lotów z powodu usterki technicznej wpływającej na systemy kontroli ruchu lotniczego. Włoska służba zarządzania ruchem lotniczym ENAV tymczasowo ograniczyła przepustowość ruchu lotniczego.

Anomalia w sieci danych

Jak informuje RMF24, w nocy wykryto anomalię w sieci przesyłu danych, która zapewnia zarządzanie ruchem lotniczym w całym kraju. ENAV poinformowała, że źródło problemu zostało już zidentyfikowane, a specjaliści pracują nad pełnym przywróceniem działania systemu kontroli ruchu lotniczego.

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Pasażerom radzi się kontakt z liniami lotniczymi

ADR, operator rzymskich lotnisk, ostrzegł, że z powodu problemów technicznych w krajowych systemach kontroli ruchu lotniczego możliwe są opóźnienia i odwołania lotów. Pasażerom zalecono sprawdzanie informacji bezpośrednio u swoich linii lotniczych.

Podobny komunikat wydała spółka SEA, która zarządza lotniskami w Mediolanie. Włoskie władze oświadczyły również, że usterka nie była skutkiem celowych działań.

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