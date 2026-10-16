В аэропортах по всей Италии в пятницу возможны задержки и отмены рейсов из-за технической неисправности, влияющей на системы управления воздушным движением. Итальянская служба управления воздушным движением ENAV временно ограничила пропускную способность воздушного движения.

Аномалия в сети передачи данных

Как сообщает RMF24, ночью была обнаружена аномалия в сети передачи данных, обеспечивающей управление воздушным движением по всей стране. ENAV сообщила, что источник проблемы уже идентифицирован, а специалисты работают над полным восстановлением работы системы управления воздушным движением.

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Пассажирам советуют обращаться в авиакомпании

Оператор римских аэропортов ADR предупредил, что из-за технических проблем в системах управления воздушным движением страны возможны задержки и отмены рейсов. Пассажирам рекомендовали уточнять информацию непосредственно у своих авиакомпаний.

Аналогичное сообщение распространила компания SEA, которая управляет аэропортами Милана. Итальянские власти также заявили, что неисправность не стала следствием преднамеренных действий.

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