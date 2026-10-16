IDF podało, że w wyniku dwóch odrębnych nalotów w Strefie Gazy zabiło dowódcę zbrojnego skrzydła Hamasu oraz członka zbrojnego skrzydła Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu. Jak poinformował „The Jerusalem Post”, naloty miały miejsce w czwartek, a izraelskie wojsko potwierdziło te informacje w piątek rano.

Uderzenie na północy Strefy Gazy

Według IDF, w nalocie na północy Strefy Gazy zginął Mohammed Mohammed Abd al-Khaleq Hala, dowódca Brygad Izz ad-Din al-Kassam, zbrojnego skrzydła Hamasu. Izraelskie wojsko twierdzi, że wkroczył on na terytorium Izraela 7 października.

IDF określiło Halę również jako dowódcę struktury produkcji uzbrojenia zbrojnego skrzydła Hamasu. Według armii zajmował się on wytwarzaniem różnych rodzajów broni oraz wzmacnianiem obecności wojskowej ugrupowania w Strefie Gazy.

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Uderzenie w Chan Junus

Podczas drugiego uderzenia w Chan Junus zginął Ahmad Jabrin Tawfik Dalhan, według IDF. Izraelskie wojsko określiło go jako członka Brygad Al-Kuds, zbrojnego skrzydła Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu.

Armia Izraela twierdzi, że Dalhan pomagał w atakach przeciwko jej żołnierzom i izraelskim cywilom. Według IDF obaj mężczyźni niedawno próbowali zaatakować izraelskich wojskowych lub cywilów oraz naruszali zawieszenie broni. Wojsko podało również, że podczas uderzeń zastosowano amunicję precyzyjnego rażenia i obserwację z powietrza, aby zmniejszyć ryzyko dla ludności cywilnej.

Osobno IDF i izraelska służba bezpieczeństwa Szin Bet informowały o śmierci kolejnych dwóch mężczyzn w Chan Junus podczas uderzenia w środę. Według ich twierdzeń mężczyźni byli zaangażowani w przemyt broni i innego sprzętu wojskowego do Strefy Gazy.

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