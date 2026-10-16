以色列国防军称，其在加沙地带的两次不同空袭中打死了哈马斯军事派别的一名指挥官，以及巴勒斯坦伊斯兰圣战组织军事派别的一名成员。据《耶路撒冷邮报》报道，空袭发生在周四，以色列军方于周五上午确认了这一消息。

加沙地带北部的空袭

以色列国防军表示，穆罕默德·穆罕默德·阿卜杜勒·哈莱克·哈拉在加沙地带北部的一次空袭中死亡。他是卡桑旅的一名指挥官，卡桑旅是哈马斯的军事派别。以色列军方声称，他于10月7日进入以色列领土。

以色列国防军还称哈拉是哈马斯军事派别武器生产体系的一名指挥官。军方称，他参与制造多种武器，并加强该组织在加沙地带的军事存在。

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汗尤尼斯的空袭

以色列国防军称，在汗尤尼斯的第二次空袭中，艾哈迈德·贾布林·陶菲克·达尔汉死亡。以色列军方称其为圣城旅成员，圣城旅是巴勒斯坦伊斯兰圣战组织的军事派别。

以色列军方声称，达尔汉协助针对其军人和以色列平民的袭击。以色列国防军表示，这两名男子最近都曾试图袭击以色列军人或平民，并违反了停火协议。军方还称，为降低对平民的风险，空袭使用了精确制导弹药和空中监视。

另据以色列国防军和以色列安全部门辛贝特此前消息，周三的一次空袭还造成另外两名男子在汗尤尼斯死亡。根据其说法，这些男子涉嫌参与向加沙地带走私武器及其他军事装备。

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