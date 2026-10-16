ЦАХАЛ заявил, что в результате двух отдельных авиаударов в секторе Газа убил командира военного крыла ХАМАС и члена военного крыла «Палестинского исламского джихада». Как сообщает The Jerusalem Post, удары были нанесены в четверг, а израильские военные подтвердили эту информацию утром в пятницу.

Удар на севере сектора Газа

По заявлению ЦАХАЛа, в результате авиаудара на севере сектора Газа погиб Мухаммед Мухаммед Абд аль-Халек Хала — командир бригад Изз ад-Дин аль-Кассам, военного крыла ХАМАС. Израильские военные утверждают, что он проник на территорию Израиля 7 октября.

ЦАХАЛ также назвал Халу командиром структуры по производству вооружений военного крыла ХАМАС. По версии армии, он занимался изготовлением различных видов оружия и усилением военного присутствия группировки в секторе Газа.

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Удар в Хан-Юнисе

Во время второго удара в Хан-Юнисе, по данным ЦАХАЛа, погиб Ахмад Джабрин Тауфик Далхан. Израильские военные назвали его членом бригад «Аль-Кудс» — военного крыла «Палестинского исламского джихада».

Армия Израиля утверждает, что Далхан содействовал атакам против ее военных и израильских гражданских лиц. По заявлению ЦАХАЛа, оба мужчины недавно пытались атаковать израильских военных или гражданских и нарушали режим прекращения огня. Военные также заявили, что для ударов использовали высокоточные боеприпасы и воздушное наблюдение, чтобы снизить риск для гражданского населения.

Отдельно ЦАХАЛ и израильская служба безопасности «Шин Бет» сообщали о гибели в Хан-Юнисе еще двух мужчин во время удара в среду. По их утверждениям, мужчины были причастны к контрабанде оружия и другого военного оборудования в сектор Газа.

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