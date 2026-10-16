W Stanach Zjednoczonych prezydent Donald Trump oświadczył, że wciąż może wszcząć postępowanie karne wobec byłego prezydenta Billa Clintona, byłej sekretarz stanu Hillary Clinton i byłego prezydenta Baracka Obamy. Twierdził, że ma na ich temat wiele informacji.

Oświadczenie w wywiadzie dla Newsmax

W wywiadzie z prowadzącym Newsmax Robem Finnertym Trump powiedział, że wcześniej mógł podjąć działania przeciwko Clintonom i Obamie, ale tego nie zrobił. Zapytany, co miał na myśli, prezydent odpowiedział, że mógłby ścigać ich karnie lub zniszczyć ich reputację.

Trump nie podał szczegółów i nie wyjaśnił, jakimi dokładnie informacjami dysponuje. Zapytany, czy planuje ścigać byłych urzędników, prezydent odpowiedział, że prawdopodobnie nie. Jednocześnie wspomniał o możliwości postawienia mu zarzutów w ramach impeachmentu po raz trzeci, po czym zmienił temat.

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Kontekst działań Departamentu Sprawiedliwości

Jak informuje The Hill, administracja Trumpa była krytykowana za śledztwa karne i ściganie osób, które prezydent uważa za politycznych przeciwników. Departament Sprawiedliwości postawił zarzuty prokurator generalnej stanu Nowy Jork Letitii James, która wygrała cywilny pozew przeciwko Trumpowi, gdy nie przebywał on w Białym Domu.

Byłemu dyrektorowi FBI Jamesowi Comeyowi dwukrotnie postawiono zarzuty — w ubiegłym roku i w 2026 roku. Sąd oddalił pierwsze oskarżenie, orzekając, że prokurator został powołany niezgodnie z prawem.

Departament Sprawiedliwości próbował również wszcząć sprawę przeciwko sześciorgu demokratycznym ustawodawcom, którzy nagrali wideo wzywające wojskowych do niewykonywania nielegalnych rozkazów, jednak wielka ława przysięgłych odmówiła. Administracja badała także działalność senatora Adama Schiffa, byłego przewodniczącego Rezerwy Federalnej Jerome'a Powella oraz członkini Rady Gubernatorów Rezerwy Federalnej Lisy Cook. W czerwcu były doradca Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego John Bolton przyznał się do winy w sprawie nielegalnego przechowywania dokumentów zawierających informacje wrażliwe.

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