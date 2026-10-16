Трамп заявив, що може розпочати кримінальне переслідування Клінтонів та Обами — The Hill

У США президент Дональд Трамп заявив, що все ще може розслідувати у кримінальному порядку колишнього президента Білла Клінтона, колишню держсекретарку Гілларі Клінтон і колишнього президента Барака Обаму. Він стверджував, що має багато інформації про них.

Заява в інтерв’ю Newsmax

В інтерв’ю ведучому Newsmax Робу Фіннерті Трамп сказав, що раніше міг вжити заходів проти Клінтонів та Обами, але не зробив цього. На запитання, що він мав на увазі, президент відповів, що міг би переслідувати їх у кримінальному порядку або зруйнувати їхню репутацію.

Трамп не навів подробиць і не пояснив, якою саме інформацією володіє. На запитання, чи планує він переслідувати колишніх посадовців, президент відповів, що, ймовірно, ні. Водночас він згадав можливість того, що йому можуть оголосити імпічмент утретє, після чого змінив тему.

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Контекст діяльності Мін’юсту

Як повідомляє The Hill, адміністрацію Трампа критикували через кримінальні розслідування та переслідування людей, яких президент вважає політичними опонентами. Міністерство юстиції висувало обвинувачення генеральній прокурорці штату Нью-Йорк Летиції Джеймс, яка виграла цивільний позов проти Трампа, коли він не був у Білому домі.

Колишньому директору ФБР Джеймсу Комі двічі висували обвинувачення — торік і 2026 року. Перше обвинувачення суд відхилив, постановивши, що прокурора призначили незаконно.

Мін’юст також намагався порушити справу проти шістьох законодавців-демократів, які записали відео із закликом до військових не виконувати незаконних наказів, однак велике журі відмовилося. Адміністрація також розслідувала діяльність сенатора Адама Шиффа, колишнього голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла та членкині ради керуючих ФРС Лізи Кук. У червні колишній радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон визнав провину у незаконному зберіганні документів із чутливою інформацією.

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