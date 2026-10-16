在美国，总统唐纳德·特朗普表示，他仍可能对前总统比尔·克林顿、前国务卿希拉里·克林顿以及前总统巴拉克·奥巴马展开刑事调查。他声称掌握了大量关于他们的信息。

在Newsmax采访中的表态

特朗普在接受Newsmax主持人罗布·芬纳蒂采访时表示，他此前本可以对克林顿夫妇和奥巴马采取行动，但没有这样做。被问及其含义时，总统回答说，他本可以对他们进行刑事追诉，或者毁掉他们的声誉。

特朗普没有提供细节，也没有解释自己究竟掌握了什么信息。当被问及是否计划追诉前官员时，总统回答说，可能不会。与此同时，他提到了自己可能第三次遭到弹劾的可能性，随后改变了话题。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

司法部活动背景

据《国会山报》报道，特朗普政府因对总统视为政治对手的人展开刑事调查和追诉而受到批评。司法部曾对纽约州总检察长利蒂希娅·詹姆斯提出指控；在特朗普不在白宫期间，詹姆斯赢得了针对特朗普的民事诉讼。

前联邦调查局局长詹姆斯·科米两次被提出指控——一次是在去年，另一次是在2026年。法院驳回了第一项指控，裁定该检察官的任命不合法。

司法部还试图对六名民主党议员立案，这些议员录制了一段视频，呼吁军人不要执行非法命令，但大陪审团拒绝了。政府还调查了参议员亚当·希夫、前联邦储备系统主席杰罗姆·鲍威尔以及美联储理事会成员莉萨·库克的活动。6月，特朗普的前国家安全顾问约翰·博尔顿承认非法保存含有敏感信息的文件罪名。

关注我们在