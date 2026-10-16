Трамп заявил, что может начать уголовное преследование Клинтонов и Обамы

В США президент Дональд Трамп заявил, что все еще может провести уголовное расследование в отношении бывшего президента Билла Клинтона, бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон и бывшего президента Барака Обамы. Он утверждал, что располагает большим объемом информации о них.

Заявление в интервью Newsmax

В интервью ведущему Newsmax Робу Финнерти Трамп сказал, что ранее мог принять меры против Клинтонов и Обамы, но не сделал этого. На вопрос, что он имел в виду, президент ответил, что мог бы преследовать их в уголовном порядке или разрушить их репутацию.

Трамп не привел подробностей и не объяснил, какой именно информацией владеет. На вопрос, планирует ли он преследовать бывших чиновников, президент ответил, что, вероятно, нет. В то же время он упомянул возможность того, что ему могут объявить импичмент в третий раз, после чего сменил тему.

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Контекст деятельности Минюста

Как сообщает The Hill, администрацию Трампа критиковали из-за уголовных расследований и преследования людей, которых президент считает политическими оппонентами. Министерство юстиции предъявило обвинения генеральному прокурору штата Нью-Йорк Летиции Джеймс, которая выиграла гражданский иск против Трампа, когда он не находился в Белом доме.

Бывшему директору ФБР Джеймсу Коми дважды предъявляли обвинения — в прошлом году и в 2026 году. Суд отклонил первое обвинение, постановив, что прокурор был назначен незаконно.

Минюст также пытался возбудить дело против шести законодателей-демократов, записавших видео с призывом к военным не выполнять незаконные приказы, однако большое жюри отказалось. Администрация также расследовала деятельность сенатора Адама Шиффа, бывшего председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла и члена Совета управляющих ФРС Лизы Кук. В июне бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон признал вину в незаконном хранении документов, содержащих чувствительную информацию.

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