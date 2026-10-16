W Rosji, w Moskwie, aresztowany politolog i specjalista ds. wyborów Aleksandr Kyniew nie może chodzić, ponieważ po złamaniu nogi nie wydano mu kul w areszcie śledczym. Poinformował o tym dziennikarz Hlib Jarowyj, powołując się na list Kyniewa, pisze The Moscow Times.

Według Jarowego Kyniew został przeniesiony do moskiewskiego aresztu śledczego nr 4, znanego jako „Miedwiedź”. Politolog napisał, że nadal ma gips i musi go nosić jeszcze około trzech tygodni, jednak nie może chodzić.

Stan zdrowia i warunki przetrzymywania

Kyniew poinformował również, że przebywa na kwarantannie i nie otrzymuje informacji o wydarzeniach poza aresztem. Prawniczy kanał Telegram Slovo Zashchite oświadczył, że Kyniew miał zostać pobity podczas zatrzymania, w wyniku czego doznał dwóch złamań kości piszczelowej. Według kanału politolog został przewieziony do szpitala w areszcie śledczym „Matrosskaja Tiszyna”.

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Adwokat Michaił Biriukow wcześniej oświadczył, że nie może ani potwierdzić, ani zaprzeczyć informacji o pobiciu i złamaniach.

Sprawa przeciwko politologowi

25 września Perowski Sąd Rejonowy w Moskwie, w państwie-agresorze Rosji, tymczasowo aresztował Kyniewa pod zarzutem usiłowania sprzedaży dużej ilości narkotyków. Politolog nie przyznaje się do winy. W razie skazania grozi mu od 10 do 20 lat więzienia.

Kyniew specjalizuje się w polityce regionalnej i wyborach w Rosji, wcześniej wykładał w Wyższej Szkole Ekonomii oraz kierował działem analitycznym niezależnego ruchu obserwacji wyborów „Gołos”. Przed aresztowaniem komentował wybory do Dumy Państwowej, które odbyły się 18–20 września. W lutym 2026 roku Ministerstwo Sprawiedliwości Rosji wpisało go do rejestru „zagranicznych agentów”, oskarżając o rozpowszechnianie fałszywych informacji o polityce państwa i systemie wyborczym, a także o współpracę z organizacją uznaną za „niepożądaną”.

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