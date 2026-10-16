在俄罗斯莫斯科，被捕的政治学家、选举问题专家亚历山大·基涅夫因腿部骨折后在看守所未获发放拐杖而无法行走。记者格列布·亚罗沃伊援引基涅夫的一封信报道了此事，《莫斯科时报》写道。

亚罗沃伊称，基涅夫被转移至莫斯科第4看守所，该看守所被称为“梅德韦季”。这名政治学家写道，他目前仍打着石膏，还需佩戴约三周，但无法行走。

健康状况与拘押情况

基涅夫还表示，他正在隔离，无法获得关于看守所外事件的信息。法律Telegram频道Slovo Zashchite称，基涅夫在被拘留期间据称遭到殴打，导致胫骨两处骨折。该频道称，这名政治学家被送往“水兵寂静”看守所的医院。

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律师米哈伊尔·比留科夫此前表示，他既无法证实也无法否认有关殴打和骨折的信息。

针对该政治学家的案件

9月25日，侵略国俄罗斯莫斯科佩罗夫斯基区法院以涉嫌企图贩卖大量毒品为由，将基涅夫羁押候审。这名政治学家否认有罪。若被定罪，他将面临10年至20年监禁。

基涅夫专门研究俄罗斯地区政治和选举，曾在高等经济学院任教，并领导独立选举监督运动“Golos”的分析部门。在被捕前，他曾评论于9月18日至20日举行的国家杜马选举。2026年2月，俄罗斯司法部将他列入“外国代理人”登记册，指控他传播有关国家政策和选举制度的虚假信息，以及与被认定为“不受欢迎”的组织合作。

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