В России, в Москве, арестованный политолог и специалист по выборам Александр Кынев не может ходить, поскольку в следственном изоляторе ему не выдали костыли после перелома ноги. Об этом со ссылкой на письмо Кынева сообщил журналист Глеб Яровой, пишет The Moscow Times.

По словам Ярового, Кынева перевели в московский СИЗО №4, известный как «Медведь». Политолог написал, что до сих пор находится в гипсе и должен носить его еще примерно три недели, однако ходить не может.

Состояние здоровья и содержание

Кынев также сообщил, что находится на карантине и не получает информации о событиях за пределами изолятора. Юридический Telegram-канал Slovo Zashchite заявил, что Кынева якобы избили во время задержания, из-за чего он получил два перелома большеберцовой кости. По данным канала, политолога доставили в больницу в СИЗО «Матросская Тишина».

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Адвокат Михаил Бирюков ранее заявлял, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию об избиении и переломах.

Дело против политолога

25 сентября Перовский районный суд Москвы, государства-агрессора России, отправил Кынева под стражу по обвинению в покушении на сбыт крупного количества наркотиков. Политолог отрицает вину. В случае осуждения ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Кынев специализируется на региональной политике и выборах в России, ранее преподавал в Высшей школе экономики и возглавлял аналитический отдел независимого движения наблюдения за выборами «Голос». До ареста он комментировал выборы в Государственную думу, состоявшиеся 18–20 сентября. В феврале 2026 года Министерство юстиции России внесло его в реестр «иностранных агентов», обвинив в распространении ложной информации о государственной политике и избирательной системе, а также в сотрудничестве с организацией, признанной «нежелательной».

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