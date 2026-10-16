W Connaught Place, jednej z najbardziej ruchliwych dzielnic handlowych Nowego Delhi w Indiach, tysiące ludzi żądały dymisji przewodniczącego Komisji Wyborczej Gyanesha Kumara. Uczestnicy akcji machali indyjskimi flagami państwowymi i protestowali przeciwko rewizji list wyborców, informuje NPR.

Spór o listy wyborców

Protesty aktywistów młodzieżowych i partii opozycyjnych nasiliły się w związku z kontrolą rejestrów wyborczych. Według Associated Press od ubiegłego roku z list usunięto ponad 130 mln nazwisk. Krytycy tej procedury twierdzą, że ma ona podłoże polityczne, może pozbawić prawa głosu kolejne miliony osób i nieproporcjonalnie dotyka mniejszości, w tym muzułmanów.

Komisja Wyborcza oraz administracja premiera Narendry Modiego odrzucają te oskarżenia. Twierdzą, że rewizja rejestrów jest potrzebna do usunięcia zdublowanych wpisów i osób, które nie mają prawa głosu.

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Zatrzymanie lidera ruchu

Akcję zwołał młodzieżowy ruch „Targan”, którego założyciela, Abhijita Dipkego, policja zatrzymała przed rozpoczęciem demonstracji. Nagranie opublikowane na Instagramie ruchu zarejestrowało, jak funkcjonariusze przechwycili aktywistę na ulicy, wsadzili go do policyjnego samochodu i wywieźli. W czwartek Dipke powiedział dziennikarzom, że machanie indyjskim trójkolorowym sztandarem nie jest przestępstwem.

Policja wcześniej wezwała ludzi, by nie dołączali do wiecu, zezwalając jedynie niewielkiej grupie na zgromadzenie się z flagami i odśpiewanie hymnu państwowego. Władze zamknęły także Central Park w Connaught Place na piątek i sobotę. Na miejscu dyżurowały oddziały policji do rozpędzania masowych zamieszek, jednak demonstrantów było znacznie więcej niż funkcjonariuszy.

Ruch „Targan” powstał tego lata jako satyryczna kampania internetowa po tym, jak prezes sądu najwyższego Indii porównał bezrobotnych młodych ludzi do pasożytów. Młodzież przekształciła wizerunek karalucha w symbol odporności, a ruch później rozprzestrzenił się po kraju. Według AP lipcowe protesty zorganizowane przez ruch doprowadziły do dymisji ministra edukacji w rządzie Modiego.

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